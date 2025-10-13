Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 2 / Inland
Solidarität mit Palästina

Für Gaza

Es gebe keinen Grund mehr, für Palästinenser in Deutschland zu demonstrieren, hatte Kanzler Friedrich Merz vergangene Woche behauptet. Zehntausende, die am Sonnabend in Berlin auf einer Demonstration des Bündnisses »United for Gaza« zusammenkamen, sahen das anders (Foto). Selbst die Polizei zählte 16.000 Teilnehmer. »Ein Waffenstillstand bedeutet noch lange nicht Befreiung«, machten Redner deutlich. Am Rande der Demonstration kam es zu Polizeiübergriffen, unter anderem gegen die als parlamentarische Beobachterin tätige Linksparteiabgeordnete Lea Reisner. (jW)

