Für Gaza
Es gebe keinen Grund mehr, für Palästinenser in Deutschland zu demonstrieren, hatte Kanzler Friedrich Merz vergangene Woche behauptet. Zehntausende, die am Sonnabend in Berlin auf einer Demonstration des Bündnisses »United for Gaza« zusammenkamen, sahen das anders (Foto). Selbst die Polizei zählte 16.000 Teilnehmer. »Ein Waffenstillstand bedeutet noch lange nicht Befreiung«, machten Redner deutlich. Am Rande der Demonstration kam es zu Polizeiübergriffen, unter anderem gegen die als parlamentarische Beobachterin tätige Linksparteiabgeordnete Lea Reisner. (jW)
Siehe auch
