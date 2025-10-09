Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 6 / Ausland

US-Nationalgarde in Illinois angekommen

Chicago. Mit der Ankunft von Soldaten der texanischen Nationalgarde in Illinois ist eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt zwischen US-Regierung und dem Bundesstaat erreicht. Medien berichteten am Dienstag (Ortszeit), dass die Einheiten bereits in einer Kaserne in Elwood bei Chicago eingetroffen seien. Der Bundesstaat Illinois und die ebenfalls demokratisch regierte Millionenmetropole versuchen den Einsatz weiterhin gerichtlich zu stoppen. Sie sehen in ihm eine Maßnahme von US-Präsident Donald Trump gegen seine politischen Gegner. Diesen Donnerstag wird dazu ein Urteil erwartet. (dpa/jW)

