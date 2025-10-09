Beschwerden: Post startet Mängelmelder

Bonn. Verbraucher können sich ab sofort auf einem Internetportal der Bundesnetzagentur über Probleme mit der Post beschweren. Schritt für Schritt wird eingegeben, ob es etwa um die Zustellung von Briefen, Paketen oder Zeitschriften geht. Die Beschwerdezahlen und Gründe sollen regelmäßig von der Bundesnetzagentur veröffentlicht werden. »Der Mängelmelder Post hilft uns, schwerwiegende, anhaltende oder wiederholte Unregelmäßigkeiten bei der Postversorgung schneller zu erkennen«, sagte Behördenpräsident Klaus Müller am Mittwoch laut Mitteilung.(dpa/jW)