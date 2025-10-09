Beschwerden: Post startet Mängelmelder
Bonn. Verbraucher können sich ab sofort auf einem Internetportal der Bundesnetzagentur über Probleme mit der Post beschweren. Schritt für Schritt wird eingegeben, ob es etwa um die Zustellung von Briefen, Paketen oder Zeitschriften geht. Die Beschwerdezahlen und Gründe sollen regelmäßig von der Bundesnetzagentur veröffentlicht werden. »Der Mängelmelder Post hilft uns, schwerwiegende, anhaltende oder wiederholte Unregelmäßigkeiten bei der Postversorgung schneller zu erkennen«, sagte Behördenpräsident Klaus Müller am Mittwoch laut Mitteilung.(dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Viele sind nur mit einer Planstelle besetzt«vom 09.10.2025
-
Dem Verbot getrotztvom 09.10.2025
-
Drohnenpanik als Türöffnervom 09.10.2025
-
Deutliches Nein zur Chatkontrollevom 09.10.2025
-
Verdrängt und ohne Rechtevom 09.10.2025
-
Rechenlektion für Merzvom 09.10.2025
-
Wechselbalg des Tages: Christian Lindnervom 09.10.2025