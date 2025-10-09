Dem Verbot getrotzt
Nach der polizeilichen Untersagung einer Kundgebung gegen den Genozid in Gaza am 7. Oktober versicherte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), er unterstütze ein »robustes Einschreiten«. Die Polizei lieferte. Bis nach 23 Uhr waren Demonstranten, aber auch Passanten vier Stunden in einem Polizeikessel auf dem Alexanderplatz gefangen. Teils mit grober Gewalt und Einsatz von Tränengas stellten die Beamten Personalien von rund 200 Personen zur Einleitung von Strafverfahren fest. Die Demonstranten hielten mit lautstarken Parolen dagegen. (jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Viele sind nur mit einer Planstelle besetzt«vom 09.10.2025
-
Drohnenpanik als Türöffnervom 09.10.2025
-
Deutliches Nein zur Chatkontrollevom 09.10.2025
-
Verdrängt und ohne Rechtevom 09.10.2025
-
Rechenlektion für Merzvom 09.10.2025
-
Wechselbalg des Tages: Christian Lindnervom 09.10.2025