Marineeinsätze sollen verlängert werden

Berlin. Die Bundeswehr soll sich auch weiterhin im Mittelmeer an NATO- und EU-Einsätzen beteiligen. Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch in Berlin die Verlängerung zweier Einsätze um ein weiteres Jahr. Der Bundestag muss noch zustimmen. Mit der EU-Mission »Med Irini« wird ein UN-Waffenembargo gegen Libyen überwacht. Die Mission soll zudem illegale Erdölexporte verhindern und sogenannte Schleuser bekämpfen. Der NATO-Einsatz »Sea Guardian« soll laut Militär zur Sicherheit im Mittelmeer und zur Stärkung der »Südflanke« der Kriegsallianz beitragen. (dpa/jW)