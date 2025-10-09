Marineeinsätze sollen verlängert werden
Berlin. Die Bundeswehr soll sich auch weiterhin im Mittelmeer an NATO- und EU-Einsätzen beteiligen. Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch in Berlin die Verlängerung zweier Einsätze um ein weiteres Jahr. Der Bundestag muss noch zustimmen. Mit der EU-Mission »Med Irini« wird ein UN-Waffenembargo gegen Libyen überwacht. Die Mission soll zudem illegale Erdölexporte verhindern und sogenannte Schleuser bekämpfen. Der NATO-Einsatz »Sea Guardian« soll laut Militär zur Sicherheit im Mittelmeer und zur Stärkung der »Südflanke« der Kriegsallianz beitragen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
