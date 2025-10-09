Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 2 / Inland

Lufthansa: Spitzengespräch mit streikbereiten Piloten

Frankfurt am Man. Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und ihren Stammpiloten droht ein Abwenden eines Streiks. Beide Seiten haben sich für diesen Donnerstag zum Spitzengespräch verabredet, wie die Vereinigung Cockpit (VC) am Mittwoch mitteilte. Anschließend werde man die Ergebnisse sorgfältig bewerten und das weitere Vorgehen mit der Tarifkommission beraten. Die Lufthansa lehnte jeden Kommentar zum Vorgang ab. »Unsere klare Erwartung ist, dass Lufthansa ein neues, aber vor allem verhandlungsfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorlegt«, sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.