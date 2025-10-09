Lufthansa: Spitzengespräch mit streikbereiten Piloten

Frankfurt am Man. Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und ihren Stammpiloten droht ein Abwenden eines Streiks. Beide Seiten haben sich für diesen Donnerstag zum Spitzengespräch verabredet, wie die Vereinigung Cockpit (VC) am Mittwoch mitteilte. Anschließend werde man die Ergebnisse sorgfältig bewerten und das weitere Vorgehen mit der Tarifkommission beraten. Die Lufthansa lehnte jeden Kommentar zum Vorgang ab. »Unsere klare Erwartung ist, dass Lufthansa ein neues, aber vor allem verhandlungsfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorlegt«, sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. (dpa/jW)