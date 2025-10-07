Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 5 / Inland

Schlechte Stimmung bei Autozulieferern

Berlin. Die Autozulieferer in der BRD bewerten ihre Lage weiterhin negativ. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag mitteilte, bewerteten knapp die Hälfte der befragten 158 Unternehmen ihre Situation als »schlecht« oder sogar »sehr schlecht«. Demach planen mehr als 60 Prozent der Unternehmen, Stellen zu streichen. Rund 80 Prozent wollen Investitionen zudem entweder zeitlich verschieben, ins Ausland zu verlagern oder ganz zu streichen. Eine Erhöhung plant kaum jemand. (dpa/jW)

