Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos verlängert
Berlin. Die Bundesregierung will die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035 verlängern. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte gegenüber dpa: »Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen. Deshalb werden wir E-Autos weiterhin von der Kfz-Steuer befreien.« Klingbeil kündigte an, er werde dazu einen Gesetzentwurf vorlegen. Nach bisherigem Stand würde die bisherige Regelung für neu zugelassene reine E-Autos ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr greifen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Keine brauchbare Transformationsstoryvom 07.10.2025
-
Berater präsentieren Kürzungsplanvom 07.10.2025
-
»Zusammen können wir Stürme überstehen«vom 07.10.2025
-
Streit ums Dienstmodellvom 07.10.2025
-
Handschlag mit Talibanvom 07.10.2025
-
Wirtschaftsbremse Wohnungsnotvom 07.10.2025
-
»Blamable Verhältnisse für ein reiches Land wie die BRD!«vom 07.10.2025