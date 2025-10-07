Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos verlängert

Berlin. Die Bundesregierung will die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035 verlängern. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte gegenüber dpa: »Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen. Deshalb werden wir E-Autos weiterhin von der Kfz-Steuer befreien.« Klingbeil kündigte an, er werde dazu einen Gesetzentwurf vorlegen. Nach bisherigem Stand würde die bisherige Regelung für neu zugelassene reine E-Autos ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr greifen. (dpa/jW)