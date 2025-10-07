Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 4 / Inland
Höchststand an offenen Verfahren
Wiesbaden. Die Zahl der offenen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland ist auf einen Höchststand gestiegen. Der Bestand wuchs nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2024 um drei Prozent auf 950.900 an. »Das war der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014«, heißt es. Mit rund 60 Prozent wurden 2024 wie in den Vorjahren die meisten Ermittlungsverfahren eingestellt. Mit rund 1,5 Millionen Verfahren waren Eigentums- und Vermögensdelikte besonders häufig. (dpa/jW)
