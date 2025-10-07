Prozess gegen Ex-CDU-MdB verzögert sich
München. Ein neuer Prozess rund um den Kauf von Abgeordnetenstimmen durch Aserbaidschan verzögert sich. Eigentlich sollte sich der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land seit Montag wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Doch seine Ehefrau, die er als Wahlverteidigerin benannt hat, erschien nicht vor Gericht. Diese habe auf Nachfrage angegeben, die Ladung nicht erhalten zu haben, sagte der Vorsitzende Richter. Das Gericht sah sich deshalb gezwungen, den Prozessbeginn auf den 20. Oktober zu verschieben. In einem ersten Prozess zur sogenannten Aserbaidschan-Affäre hatte das Gericht den Ex-CSU-Bundestagsabgeordneten Eduard Lintner zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Keine brauchbare Transformationsstoryvom 07.10.2025
-
Berater präsentieren Kürzungsplanvom 07.10.2025
-
»Zusammen können wir Stürme überstehen«vom 07.10.2025
-
Streit ums Dienstmodellvom 07.10.2025
-
Handschlag mit Talibanvom 07.10.2025
-
Wirtschaftsbremse Wohnungsnotvom 07.10.2025
-
»Blamable Verhältnisse für ein reiches Land wie die BRD!«vom 07.10.2025