Gewerkschaften: UN-Gericht soll Streikrecht schützen

Den Haag. Internationale Gewerkschaften haben den Internationalen Gerichtshof aufgerufen, das Streikrecht eindeutig zu schützen. Eine Aushöhlung desselben werde Rechte von Beschäftigten schwächen, warnten Rechtsvertreter des Internationalen Bundes der Gewerkschaften vor dem höchsten UN-Gericht. Die Richter sollten klar bestätigen, dass es unter die Konvention der Versammlungsfreiheit falle und entscheidend für bessere Arbeitsbedingungen weltweit sei. Sie zitierten auch aus einem Urteil des deutschen Bundesarbeitsgerichts, wonach Forderungen von Beschäftigten ohne Streikrecht »kollektives Betteln« wären. In der BRD herrscht eine der restriktivsten Auslegungen des Streikrechts. (dpa/jW)