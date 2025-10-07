Hilfsflotte: 14 Deutsche in israelischer Haft

Berlin. Nach dem Stopp der Gazahilfsflotte sind derzeit 14 Deutsche in israelischem Gewahrsam. Das bestätigte am Montag ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Nach israelischem Recht müssten die Betroffenen binnen 96 Stunden einem Richter vorgeführt werden. »Wir gehen davon aus, dass sie danach sehr, sehr zeitnah nach Deutschland abgeschoben werden«, sagte der Sprecher. Festgehalten werden die Deutschen offenbar im Keziot-Gefängnis in der Wüste Negev (Foto). Die israelische Marine hatte in der vergangenen Woche im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen und zwangsweise in israelische Häfen überführt. Über 400 Besatzungsmitglieder wurden in Gewahrsam genommen. Nach den Worten des Sprechers hat ein deutscher Diplo­mat die deutschen Staatsbürger am Freitag und am Sonntag im Gefängnis besucht. (dpa/jW)