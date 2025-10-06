London: Hunderte Verhaftungen bei Protest

London. Bei einem Protest gegen die Einstufung der Gruppe »Palestine Action« als Terrororganisation sind in London mehr als 300 Menschen festgenommen worden. Bis zum späten Freitag nachmittag habe es 355 Festnahmen wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation gegeben, teilte die Metropolitan Police auf X mit. »Palestine Action« war Anfang Juli als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force wegen der Unterstützung Israels im Gazakrieg mit Farbe besprüht hatten. In den vergangenen Wochen wurden bereits Hunderte Menschen bei ähnlichen Protesten festgenommen, darunter Rentner und Menschen mit Behinderung. (dpa/jW)