Ukraine: Russland greift Energieanlagen an

Kiew. Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag erneut umfassend mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei sind nach Angaben örtlicher Behörden mindestens fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden landesweit Energieanlagen und andere zivile Infrastruktur beschädigt, wie die ukrainischen Behörden weiter mitteilten. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Streitkräfte hätten über Nacht Einrichtungen der ukrainischen Militärindustrie sowie Gas- und Energieinfrastruktur angegriffen. (Reuter/jW)