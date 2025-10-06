Gegründet 1947 Montag, 6. Oktober 2025, Nr. 231
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.10.2025, Seite 7 / Ausland

Ukraine: Russland greift Energieanlagen an

Kiew. Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag erneut umfassend mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei sind nach Angaben örtlicher Behörden mindestens fünf Menschen getötet worden. Zudem wurden landesweit Energieanlagen und andere zivile Infrastruktur beschädigt, wie die ukrainischen Behörden weiter mitteilten. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, seine Streitkräfte hätten über Nacht Einrichtungen der ukrainischen Militärindustrie sowie Gas- und Energieinfrastruktur angegriffen. (Reuter/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

