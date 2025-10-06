Polizei kontrolliert Konzentration im Verkehr

Berlin. Von Montag bis Sonntag kontrolliert die Polizei europaweit verschärft, ob Autofahrer am Steuer elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Laptops nutzen. Unfallforscher warnen immer wieder, dass Ablenkung im Straßenverkehr unterschätzt werde. Im Fokus sind in der Aktionswoche auch Lastwagen- und Fahrradfahrer. (dpa/jW)