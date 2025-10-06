Gegründet 1947 Montag, 6. Oktober 2025, Nr. 231
Aus: Ausgabe vom 06.10.2025, Seite 5 / Inland

Polizei kontrolliert Konzentration im Verkehr

Berlin. Von Montag bis Sonntag kontrolliert die Polizei europaweit verschärft, ob Autofahrer am Steuer elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Laptops nutzen. Unfallforscher warnen immer wieder, dass Ablenkung im Straßenverkehr unterschätzt werde. Im Fokus sind in der Aktionswoche auch Lastwagen- und Fahrradfahrer. (dpa/jW)

