SPD will deutsche Stahlindustrie retten

Berlin. Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas fordern, bei öffentlichen Aufträgen deutschen und europäischen Stahl zu bevorzugen. Die Zukunft müsse klimafreundlichem Stahl aus der EU gehören, sagte Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabendausgaben). Eine Strategie zur Sicherung der heimischen Stahlindustrie, in der für einen »Buy European«-Ansatz geworben wird, soll demnach am Montag im SPD-Präsidium verabschiedet werden. Die Sozialdemokraten dringen auf einen »robusten Handelsschutz« gegen unfaire Praktiken anderer Länder, niedrigere Energiepreise, Hilfen für die klimaneutrale Transformation der Stahlbranche sowie mehr Tarifbindung und Mitbestimmung. (AFP/jW)