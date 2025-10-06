Krankenkassen für sofortige Kostenbremse
Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen mahnen die Bundesregierung, die Versicherten noch vor Beitragserhöhungen zum neuen Jahr zu bewahren. »Es ist noch nicht zu spät, die Beiträge stabil zu halten«, sagte der Chef des Spitzenverbands, Oliver Blatt. »Wir hatten in diesem Jahr bisher enorme Ausgabensteigerungen.« Die Ausgaben gingen weit schneller als die Einnahmen nach oben. »Deshalb müssen wir nach wie vor davon ausgehen, dass die Zusatzbeiträge Anfang 2026 weiter steigen werden«, warnte Blatt. »Auf politischer Ebene ist bisher nichts passiert, um das abzuwenden.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
