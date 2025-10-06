Umweltsenatorin von Bremen tritt zurück

Bremen. Bremens Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) hat wegen Personaldebatten ihren Rücktritt erklärt. Sie wolle Schaden von Ressort und Senat abwenden. Auslöser war Kritik an der Frühpensionierung ihrer Staatsrätin Irene Strebl, der eine üppige Frührente gesichert worden sein soll. CDU und FDP begrüßten den Schritt am Wochenende. Sie hatten Moosdorf vorgeworfen, falsche Gründe für die Frühpensionierung genannt zu haben. Seit Juli 2023 im Amt, folgt Moosdorfs Rückzug auf Rücktritte von der Bildungssenatorin und dem Innensenator. Im Stadtstaat regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. (AFP/jW)