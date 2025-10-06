BER: IT-System repariert

Berlin. Gut zwei Wochen nach einem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister am Hauptstadtflughafen BER ist der Schaden am elektronischen System der Passagierabfertigung behoben. »Das zentrale System des Dienstleisters Collins Aerospace ist seit Sonntag morgen wieder am Netz«, sagte eine BER-Sprecherin auf eine Anfrage der dpa.

IT-Fachleute der Flughafengesellschaft hätten am Wochenende damit begonnen, umfangreiche Sicherheitstests durchzuführen. Diese seien bislang erfolgreich verlaufen. »Ab Montag erfolgt die schrittweise Wiederanbindung der Fluggesellschaften an das System«, so die Sprecherin. (dpa/jW)