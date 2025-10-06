BER: IT-System repariert
Berlin. Gut zwei Wochen nach einem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister am Hauptstadtflughafen BER ist der Schaden am elektronischen System der Passagierabfertigung behoben. »Das zentrale System des Dienstleisters Collins Aerospace ist seit Sonntag morgen wieder am Netz«, sagte eine BER-Sprecherin auf eine Anfrage der dpa.
IT-Fachleute der Flughafengesellschaft hätten am Wochenende damit begonnen, umfangreiche Sicherheitstests durchzuführen. Diese seien bislang erfolgreich verlaufen. »Ab Montag erfolgt die schrittweise Wiederanbindung der Fluggesellschaften an das System«, so die Sprecherin. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Angst als Instrumentvom 06.10.2025
-
Dobrindts »Return Hubs«vom 06.10.2025
-
Drohnen in Dauerschleifevom 06.10.2025
-
ZF Friedrichshafen setzt Rotstift anvom 06.10.2025
-
»Es sollen möglichst viele weggesperrt werden«vom 06.10.2025