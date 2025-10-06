Pistorius will mehr Staat im Rüstungssektor
Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht sich für ein stärkeres Engagement des deutschen Staates in der Rüstungsindustrie aus. »Wir brauchen die Staatsbeteiligungen, davon bin ich fest überzeugt – auch, um sicherzustellen, dass Know-how und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben«, sagte Pistorius dem Handelsblatt. Im Rüstungssektor macht der Minister eine »Goldgräberstimmung« aus. »Die Rüstungsindustrie erzielt gerade beachtliche Gewinne. Als Politik müssen wir aber mit dafür sorgen, dass wir nicht in eine Rüstungspreisinflation hineinlaufen«, sagte Pistorius weiter. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Angst als Instrumentvom 06.10.2025
-
Dobrindts »Return Hubs«vom 06.10.2025
-
Drohnen in Dauerschleifevom 06.10.2025
-
ZF Friedrichshafen setzt Rotstift anvom 06.10.2025
-
»Es sollen möglichst viele weggesperrt werden«vom 06.10.2025