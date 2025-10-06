Gegründet 1947 Montag, 6. Oktober 2025, Nr. 231
Aus: Ausgabe vom 06.10.2025, Seite 2 / Inland

Pistorius will mehr Staat im Rüstungssektor

Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht sich für ein stärkeres Engagement des deutschen Staates in der Rüstungsindustrie aus. »Wir brauchen die Staatsbeteiligungen, davon bin ich fest überzeugt – auch, um sicherzustellen, dass Know-how und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben«, sagte Pistorius dem Handelsblatt. Im Rüstungssektor macht der Minister eine »Goldgräberstimmung« aus. »Die Rüstungsindustrie erzielt gerade beachtliche Gewinne. Als Politik müssen wir aber mit dafür sorgen, dass wir nicht in eine Rüstungspreisinflation hineinlaufen«, sagte Pistorius weiter. (dpa/jW)

