19 Stauseen im Iran vor dem Austrocknen
Teheran. Im Zuge der Wasserkrise im Iran stehen dort offiziellen Angaben zufolge inzwischen 19 große Stauseen kurz vor dem Austrocknen. Betroffen sind Talsperren in mehreren Provinzen, wie die Nachrichtenagentur Irna berichtete. Demnach liegt die durchschnittliche Füllrate der rund 200 Staudämme landesweit nur noch bei 35 Prozent. Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. Zuletzt haben Fachleute einen deutlichen Rückgang der Niederschläge festgestellt; gleichzeitig nehmen Dürre und extreme Wetterereignisse zu. Besonders hart traf es jüngst die Hauptstadt Teheran mit ihren 15 Millionen Einwohnern. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Angst als Instrumentvom 06.10.2025
-
Dobrindts »Return Hubs«vom 06.10.2025
-
Drohnen in Dauerschleifevom 06.10.2025
-
ZF Friedrichshafen setzt Rotstift anvom 06.10.2025
-
»Es sollen möglichst viele weggesperrt werden«vom 06.10.2025