Somalia: Al-Schabab greift Gefängnis an
Mogadischu. Mindestens sieben Menschen sind bei einem Angriff militanter Kämpfer der islamistischen Miliz Al-Schabab auf ein Hochsicherheitsgefängnis in Somalias Hauptstadt Mogadischu ums Leben gekommen. Vier der Angreifer wurden am Sonnabend bei einem Schusswechsel mit den Gefängniswärtern getötet, wie der hochrangige Sicherheitsbeamte Abdihamid Dhangad der dpa mitteilte. Auch ein Gefangener und zwei Sicherheitsbeamte seien ums Leben gekommen. In der Haftanstalt werden mutmaßliche Extremisten verhört, Al-Schabab bekannte sich in seinem Radiosender Al-Andalus zu dem Angriff. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Protest nach Wahl in Georgienvom 06.10.2025
-
»Ein Konzert ist ein Akt der Kommunikation«vom 06.10.2025
-
Comeback für Babišvom 06.10.2025
-
Eine Million in Romvom 06.10.2025
-
Der Krieg im Innerenvom 06.10.2025
-
Nächste Flotte auf Kursvom 06.10.2025
-
Marokko protestiertvom 06.10.2025
-
Verhandlungen in Ägyptenvom 06.10.2025