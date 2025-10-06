Gegründet 1947 Montag, 6. Oktober 2025, Nr. 231
Aus: Ausgabe vom 06.10.2025, Seite 2 / Ausland

Somalia: Al-Schabab greift Gefängnis an

Mogadischu. Mindestens sieben Menschen sind bei einem Angriff militanter Kämpfer der islamistischen Miliz Al-Schabab auf ein Hochsicherheitsgefängnis in Somalias Hauptstadt Mogadischu ums Leben gekommen. Vier der Angreifer wurden am Sonnabend bei einem Schusswechsel mit den Gefängniswärtern getötet, wie der hochrangige Sicherheitsbeamte Abdihamid Dhangad der dpa mitteilte. Auch ein Gefangener und zwei Sicherheitsbeamte seien ums Leben gekommen. In der Haftanstalt werden mutmaßliche Extremisten verhört, Al-Schabab bekannte sich in seinem Radiosender Al-Andalus zu dem Angriff. (dpa/jW)

