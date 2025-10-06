Indonesien: Zahl der Toten nach Schuleinsturz steigt

Jakarta. Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ostjava werden immer mehr Tote gefunden. In der Nacht auf Sonntag seien elf Leichen aus den Trümmern geborgen worden – damit erhöhe sich die Zahl der Toten auf 36, teilte die örtliche Such- und Rettungsbehörde mit. 27 Menschen würden weiterhin vermisst, hieß es. Insgesamt sollen 167 Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude gewesen sein, von denen 104 überlebt haben. An dem Internatsgebäude wurde noch gebaut, es war aber bereits in Betrieb. Das Unglück ereignete sich am Montag während des Gießens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge eine tragende Säule nachgab. (dpa/jW)