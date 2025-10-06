Japan: Erzkonservative mögliche Regierungschefin

Tokio. Mit der ehemaligen Innenministerin Sanae Takaichi ist erstmals eine Frau zur Vorsitzenden von Japans regierender Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt worden. Die 64jährige gilt damit als wahrscheinliche nächste Ministerpräsidentin Japans. In einer Stichwahl konnte sich die erzkonservative Takaichi gegen den moderaten Kandidaten Shinjirō Koizumi durchsetzen. Zwar hatte die Koalition aus LDP und ihrem Juniorpartner Kōmeitō im Juli bei der Wahl zum Oberhaus die Mehrheit verloren und stellt seither nur noch eine Minderheitsregierung. Dennoch dürfte die LDP-Chefin aller Wahrscheinlichkeit nach im Parlament ebenfalls zur Regierungschefin gewählt werden. Die Opposition ist derweil stark zerstritten. Es wird erwartet, dass über den Posten des Ministerpräsidenten am 15. Oktober entschieden wird. (dpa/jW)