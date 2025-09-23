Prominenter Aktivist in Ägypten begnadigt

Nariman El-Mofty/AP/dpa Alaa Abdel Fattah (22.9.2014, Kairo)

Kairo/London. In einem überraschenden Schritt ist in Ägypten der prominente Aktivist Alaa Abdel Fattah begnadigt worden. Präsident Abdel Fattah Al-Sisi habe die verbliebene Haftstrafe für den 43jährigen sowie für fünf weitere Inhaftierte aufgehoben, teilte das Präsidentenamt am Montag mit. Spekuliert wird, ob Abdel Fattah in einem geheimen Tausch gegen einen in Großbritannien festgenommenen Ägypter begnadigt wurde. Er zählte zu den Führungsfiguren und bekanntesten Gesichtern des Aufstandes von 2011, der Langzeitpräsident Husni Mubarak zu Fall brachte.

2013 wurde er beim Protest gegen ein verschärftes Demonstrationsgesetz festgenommen und sitzt seitdem fast durchgehend im Gefängnis. Die Vorwürfe der Verbreitung von Falschnachrichten beschreibt seine Familie als politisch motiviert. Abdel Fattah bekam 2021 die britische Staatsbürgerschaft. Dies erkennen die ägyptischen Behörden aber nicht an.

In London wurde kürzlich ein Unterstützer der ägyptischen Regierung festgenommen, der offenbar Demonstranten an der ägyptischen Botschaft konfrontierte. Außenminister Badr Abdel-Atti bemühte sich um die Freilassung des Ägypters. Seitdem gab es die Vermutung, dass der Mann im Tausch für Abdel Fattah freigelassen werden könnte. (dpa/jW)