Hamas veröffentlicht weiteres Video von deutsch-israelischer Geisel Ohel

Illean/AP/dpa Demonstration für eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung von Gefangenen (26.7.2025, Tel Aviv)

Gaza-Stadt. Zum zweiten Mal hat der bewaffnete Arm der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, ein Video des Deutsch-Israelis Alon Ohel veröffentlicht. In der am Montag verbreiteten Aufnahme appelliert der mit einem schwarzen T-Shirt bekleidete Ohel an Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, alles für die Freilassung aller noch im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen zu tun. Außerdem fordert er seine Familie auf, weiterhin gegen Netanjahu und seine Regierung zu protestieren, um auf die Freilassung der Geiseln zu dringen. Es ist bereits das zweite Hamas-Video in diesem Monat, in dem Ohel lebend zu sehen ist. (AFP/jW)