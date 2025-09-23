Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Online Extra
22.09.2025, 19:14:07 / Ausland

Hamas veröffentlicht weiteres Video von deutsch-israelischer Geisel Ohel

Nahostkonflikt_Demon_86801240(1).jpg
Illean/AP/dpa
Demonstration für eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung von Gefangenen (26.7.2025, Tel Aviv)

Gaza-Stadt. Zum zweiten Mal hat der bewaffnete Arm der Hamas, die Al-Kassam-Brigaden, ein Video des Deutsch-Israelis Alon Ohel veröffentlicht. In der am Montag verbreiteten Aufnahme appelliert der mit einem schwarzen T-Shirt bekleidete Ohel an Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, alles für die Freilassung aller noch im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen zu tun. Außerdem fordert er seine Familie auf, weiterhin gegen Netanjahu und seine Regierung zu protestieren, um auf die Freilassung der Geiseln zu dringen. Es ist bereits das zweite Hamas-Video in diesem Monat, in dem Ohel lebend zu sehen ist. (AFP/jW)

