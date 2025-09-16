Ukraine: Tote durch Handgranaten-Explosionen in Wohnungen

Bernd Weißbrod/dpa Liegen in der Ukraine inzwischen offenbar auch bei Zivilisten griffbereit: Handgranaten

Kiew/Odessa. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind zwei Männer durch die Explosion einer Handgranate ums Leben gekommen. Ein dritter Mann sei verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Granate ist demnach in einem Wohngebäude explodiert. Die näheren Umstände würden geklärt. Ob es ein Unfall oder ein Streit war, wurde nicht mitgeteilt. Einem Pressebericht zufolge hatten die drei Männer in einer Wohnung Spirituosen konsumiert. Auch in der südukrainischen Hafenstadt Odessa kam ein Mann durch eine Explosion zu Tode. Vorläufigen Polizeiangaben nach detonierte auch hier eine Handgranate in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die ebenfalls in der Wohnung befindliche Ehefrau und ein Bekannter seien nicht verletzt worden. Zuvor war im Kiewer Umland eine Frau durch eine Explosion getötet worden. Im Dorf Morosiwka sei ein unbekannter Gegenstand bei einem Müllplatz explodiert, teilte die örtliche Polizei mit. Die Frau starb demnach sofort, ein Mann musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (dpa/jW)