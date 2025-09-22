»Nein zu Kriegspolitik und Militarisierung – Ja zu Frieden und Abrüstung«. Friedensdemonstration in Stuttgart am 3.10. um 13 Uhr. Fahrten mit Bussen organisiert von:

Verdi-Ortsverein Saar-Blies: Bus um 8.30 Uhr ab Bahnhof St. Ingbert, zehn Euro für Verdi-Mitglieder, 20 Euro für alle anderen. Verbindliche Anmeldung über: michael@quetting.de

Friedens- und Zukunftswerkstatt Frankfurt am Main: Abfahrt am 3.10. um 9 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus in Frankfurt in der Wilhelm-Leuschner-Straße, Rückfahrt in Stuttgart um 17 Uhr. Verbindliche Anmeldung über: https://frieden-und-zukunft.de/busfahrt-zur-demo-in-stuttgart-am-3-10-2025

Konstanzer Friedensinitiative: Eine Karte kostet 30 Euro, bei Bedarf Zwischenhalt in Radolfzell und Singen. Verbindliche Anmeldung über: info@fi-konstanz.de

IG Metall Würzburg: für Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft rund um Würzburg kostenlos. Verbindliche Anmeldung über: wuerzburg@igmetall.de

Schwäbisch Haller Friedensforum: Abfahrt: 11 Uhr vom ZOB Schwäbisch Hall, Kosten: 20 Euro. Verbindliche Anmeldung über: kathrin-uli-simon@t-online.de

Wiesbadener Bündnis gegen Raketenstationierung: Zugfahrt um 7.48 Uhr ab Hauptbahnhof Wiesbaden zum Preis von 18 bzw. 23 Euro. Verbindliche Anmeldung über: info@wiesbadener-buendnis.de

DFG-VK Freiburg: Abfahrt 8 Uhr aus Lörrach von der Bushaltestelle am Bahnhof aus.

Neuenburg: Abfahrt 8:30 Uhr von der Bushaltestelle (ehemals deutsche Zollstelle).

Freiburg: Abfahrt 9 Uhr vom Konzerthaus. Verbindliche Anmeldung über: friedensfrieder@gmx.de