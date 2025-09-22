Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 22.09.2025, Seite 2 / Ausland

Estland beantragt Treffen von NATO- und Sicherheitsrat

Tallin. Mit dem mutmaßlichen Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum werden sich zu Wochenbeginn sowohl der NATO-Rat als auch der UN-Sicherheitsrat befassen. Die Sicherheitsratssitzung auf Antrag Estlands finde als Reaktion auf »die dreiste Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland« statt, teilte das Außenministerium in Tallinn am Sonntag mit. Auch die Sitzung des NATO-Rats, für die noch kein genauer Termin genannt wurde, war von Estland beantragt worden. Das russische Verhalten erfordere »eine internationale Reaktion«, erklärte der estnische Außenminister Margus Tsahkna. (AFP/jW)

