Aus: Ausgabe vom 19.09.2025, Seite 5 / Inland

Kerosinengpass an Hamburger Flughafen

Hamburg. Wegen eines Lieferengpasses bei Kerosin kann es am Hamburger Flughafen zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Dpa zitierte den Flughafenbetreiber am Donnerstag, derzeit habe man keine Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses »seitens der Raffinerie Heide«. In den nächsten Tagen könne es aber zu Flugplanänderungen und Verspätungen kommen. Die Raffinerie erklärte, es sei »aufgrund unvorhergesehener Umstände« kein Flugturbinenkraftstoff verfügbar. Am Nachmittag sollte wieder ausgeliefert werden.(dpa/jW)

