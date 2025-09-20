Merz und Sánchez wollen weiter FCAS-Kampfjets

Madrid. Kanzler Friedrich Merz und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez haben ihr Interesse am europäischen Kampfjetprojekt FCAS bekräftigt. Dies sagten beide bei einem Besuch von Merz am Donnerstag abend in Madrid. Spanien ist neben Frankreich der dritte Partner des Projekts. Dieses steht auf der Kippe, weil der französische Rüstungskonzern Dassault Aviation einen Arbeitsanteil von 80 Prozent für sich fordert. (Reuters/jW)