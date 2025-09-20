Trump will Stützpunkt in Afghanistan zurück
London. US-Präsident Donald Trump stößt mit seinen Plänen zur Kontrollübernahme des Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan auf den Widerstand der dort regierenden Taliban. Afghanistan und die USA müssten miteinander in Kontakt treten, erklärte ein Vertreter des afghanischen Außenministeriums am Freitag auf X. Allerdings dürften die USA keine militärische Präsenz in Afghanistan unterhalten. Trump hatte am Donnerstag erklärt, Bagram wegen seiner strategischen Lage nahe China zurückhaben zu wollen. Der Stützpunkt Bagram war lange die wichtigste Basis der US-Streitkräfte in Afghanistan. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
