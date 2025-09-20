Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 7 / Ausland

Trump will Stützpunkt in Afghanistan zurück

London. US-Präsident Donald Trump stößt mit seinen Plänen zur Kontrollübernahme des Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan auf den Widerstand der dort regierenden Taliban. Afghanistan und die USA müssten miteinander in Kontakt treten, erklärte ein Vertreter des afghanischen Außenministeriums am Freitag auf X. Allerdings dürften die USA keine militärische Präsenz in Afghanistan unterhalten. Trump hatte am Donnerstag erklärt, Bagram wegen seiner strategischen Lage nahe China zurückhaben zu wollen. Der Stützpunkt Bagram war lange die wichtigste Basis der US-Streitkräfte in Afghanistan. (Reuters/jW)

