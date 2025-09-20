Frankreich weist malische Vertreter aus

Paris. Die Spannungen zwischen Frankreich und Mali wegen der Festnahme eines französischen Diplomaten nehmen zu. Frankreich erklärte zwei Angehörige der malischen Botschaft und des Konsulats in Paris zu unerwünschten Personen, wie am Freitag bekanntwurde. Außerdem setze Frankreich die Zusammenarbeit bei der »Terrorismusbekämpfung« aus, hieß es. Die malische Übergangsregierung unter Assimi Goita hatte im August eigenen Angaben zufolge mehrere Menschen nach einem mutmaßlichen Putschversuch festgenommen, darunter den französischen Staatsbürger. (dpa/jW)