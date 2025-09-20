Estland meldet russische Militärjets

Tallinn. Aus dem Umfeld der NATO hieß es am Freitag, russische Militärjets hätten den Luftraum Estlands verletzt. Aus Polen hieß es, in der Region Lublin seien mutmaßliche Trümmerteile einer Rakete gefunden worden. Es könne sich um die Überreste eines Flugkörpers handeln, mit dem vor gut einer Woche eine Drohne abgeschossen worden sei. Vergangene Woche hatte die Regierung in Warschau erklärt, russische Drohnen seien während eines Luftangriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen und von der polnischen Luftwaffe mit NATO-Unterstützung abgeschossen worden. (Reuers/jW)