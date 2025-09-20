Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 2 / Ausland

Lawrow und Rubio treffen sich

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird nach Angaben russischer Medien in der kommenden Woche US-Außenminister Marco Rubio am Rande der UN-Generaldebatte treffen. Die beiden Außenminister hätten »eine ganze Reihe« an bilateralen und multilateralen Themen zu besprechen, wurde der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Freitag zitiert. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump wiederholt enttäuscht über das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. (AFP/jW)

