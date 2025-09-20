Iran legt neuen Vorschlag im Atomstreit vor
New York. Der Iran hat Stunden vor einer wichtigen Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag einen neuen Vorschlag im sogenannten Atomstreit vorgelegt. Irans Vizeaußenminister Said Chatibsadeh drohte in Genf, der Iran werde »strategische Karten« ziehen, sollten die UN-Sanktionen wieder in Kraft treten. Dazu sollte im Weltsicherheitsrat am Freitag eine wichtige Sitzung stattfinden. Am Donnerstag hatten die Mitgliedstaaten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Angriffe der USA und Israels auf Iran nicht gemeinsam verurteilt. Der Iran zog eine entsprechende Resolution in Wien mangels breiter Unterstützung wegen US-Stimmungsmache im letzten Moment zurück. (dpa/jW)
