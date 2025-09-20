Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 2 / Ausland

Iran legt neuen Vorschlag im Atomstreit vor

New York. Der Iran hat Stunden vor einer wichtigen Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag einen neuen Vorschlag im sogenannten Atomstreit vorgelegt. Irans Vizeaußenminister Said Chatibsadeh drohte in Genf, der Iran werde »strategische Karten« ziehen, sollten die UN-Sanktionen wieder in Kraft treten. Dazu sollte im Weltsicherheitsrat am Freitag eine wichtige Sitzung stattfinden. Am Donnerstag hatten die Mitgliedstaaten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Angriffe der USA und Israels auf Iran nicht gemeinsam verurteilt. Der Iran zog eine entsprechende Resolution in Wien mangels breiter Unterstützung wegen US-Stimmungsmache im letzten Moment zurück. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.