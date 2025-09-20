LNG-Importverbot auf Trumps Befehl vorgezogen

Brüssel. Die EU-Kommission will Importe von russischem Flüssigerdgas (LNG) auf Druck der USA ein Jahr früher als geplant verbieten. Die Behörde schlug am Freitag ein entsprechendes 19. Sanktionspaket vor. »Die russische Kriegswirtschaft wird durch die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen aufrechterhalten«, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. »Deshalb verbieten wir die Einfuhr von russischem LNG in die europäischen Märkte. Es ist an der Zeit, den Hahn zuzudrehen.« Ziel sei es, den Ausstieg aus russischem Flüssigerdgas bis zum 1. Januar 2027 abzuschließen, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit. Sanktionen müssen in der EU einstimmig von allen 27 Mitgliedstaaten gebilligt werden. Einem EU-Vertreter zufolge wurde das Vorziehen nach einem Gespräch von der Leyens mit US-Präsident Donald Trump in dieser Woche zur »Priorität« erklärt. (Reuters/jW)