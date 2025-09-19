15-Milliarden-Lücke beim Straßenbau
Berlin. Der Aus- und Neubau von Autobahnen könnte sich deutlich verzögern. Aktuell liege im Zeitraum der Jahre 2026 bis 2029 eine Finanzlücke bei Bundesfernstraßen von insgesamt rund 15 Milliarden Euro vor, zitierte dpa am Donnerstag eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Das soll demnach sowohl Autobahnen als auch Bundesstraßen betreffen. Die 500 Milliarden Euro Sonderschulden der Bundesregierung hätten die Lücke eigentlich schließen sollen, kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Verkehrsminister verteuern den Verkehrvom 19.09.2025
-
»Bekenntnis zu mehr Demokratie wäre gut«vom 19.09.2025
-
Elisabeth Schumacher geehrtvom 19.09.2025
-
Ressort Migration und Polizeivom 19.09.2025
-
Deutscher Scharfschütze auf der Fluchtvom 19.09.2025
-
Studentenmieten hoch wie nievom 19.09.2025
-
Seeleute hat Pandemie schwer getroffenvom 19.09.2025
-
»Die Mehrheit ist gegen die Lieferungen«vom 19.09.2025