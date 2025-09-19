15-Milliarden-Lücke beim Straßenbau

Berlin. Der Aus- und Neubau von Autobahnen könnte sich deutlich verzögern. Aktuell liege im Zeitraum der Jahre 2026 bis 2029 eine Finanzlücke bei Bundesfernstraßen von insgesamt rund 15 Milliarden Euro vor, zitierte dpa am Donnerstag eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Das soll demnach sowohl Autobahnen als auch Bundesstraßen betreffen. Die 500 Milliarden Euro Sonderschulden der Bundesregierung hätten die Lücke eigentlich schließen sollen, kommentierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. (dpa/jW)