Bundesländer ungleich von Rezession betroffen

München. Die Rezession in Deutschland hat auch die Bundesländer getroffen. Wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte, waren im zweiten Quartal Sachsen-Anhalt und Niedersachsen am stärksten betroffen, deren Wirtschaftsleistung um 1,1 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent schrumpfte. Lediglich das Saarland (plus 0,5 Prozent) und Rheinland-Pfalz (plus 0,1 Prozent) verzeichneten demnach entgegen der allgemeinen Entwicklung ein leichtes Wachstum. Durch die US-Zollpolitik ausgelöste Unsicherheit habe viele Unternehmen Käufe ins erste Quartal vorziehen lassen. (dpa/jW)