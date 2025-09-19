Gegründet 1947 Freitag, 19. September 2025, Nr. 218
Aus: Ausgabe vom 19.09.2025, Seite 5 / Inland

DGB warnt vor Rückbau des Sozialstaats

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor Kahlschlag im Sozialen. »Diesen Weg gehen wir nicht mit«, heißt es in einem aktuellen Forderungskatalog mit dem Titel »DGB-Position für eine Sozialstaatsreform«. Hintergrund ist die »Kommission zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Sozialstaats«. Diese wurde von der Bundesregierung einberufen und tagte nach Angaben des DGB am Donnerstag. Hinter Forderungen nach Strukturveränderungen und Schlagwörtern wie »Verschlankung«, »Entbürokratisierung« oder »Fokussierung aufs Kerngeschäft« stehe die Absicht eines Sozialstaatsrückbaus. (dpa/jW)

