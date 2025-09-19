Bundespolizei an »Belastungsgrenze«
Berlin. Der Polizeibeauftragte des Bundestags, Uli Grötsch (SPD), hält die Kontrollen an den deutschen Grenzen in der aktuellen Form für nicht mehr lange aufrechtzuerhalten. »Die Bundesbereitschaftspolizei, so mein Eindruck, ist hart an der Belastungsgrenze«, sagte Grötsch dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Die Entwicklung der Überstunden zeige »eine steile Kurve nach oben«. Laut Grötsch kommen andere Aufgaben oftmals zu kurz, etwa die Überwachung von Messerverbotszonen an Bahnhöfen oder Fortbildungen. (AFP/jW)
