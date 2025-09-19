Kemmerich wechselt zu Petry-Partei

Erfurt. Der in der vergangenen Woche als amtierender Landesvorsitzender in Thüringen aus der FDP ausgetretene Thomas Kemmerich hat sich dem von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründeten neoliberalen Verein »Team Freiheit« angeschlossen. Kemmerich wird neuer Vorsitzender des Vereins hinter der »Bürgerbewegung«, wie die Organisation am Donnerstag bekanntgab. Kemmerich und Petry würden »ein völlig neues, bislang fehlendes politisches Angebot unterbreiten«, heißt es darin. »Team Freiheit« sei das Angebot für alle, »die begriffen haben, dass klassische Parteien Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind«, sagte Kemmerich gegenüber dpa. Die Partei will ihm zufolge bei den vier Landtagswahlen im kommenden Jahr antreten. (dpa/jW)