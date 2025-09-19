»Faktisch weg«: Kubicki warnt FDP
Berlin. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat seine Partei vor einem Bedeutungsverlust durch mangelnde Sichtbarkeit gewarnt. »Die FDP verliert sich zu sehr in Selbstbeschäftigung – in neuen Strukturen und der Arbeit an einem Grundsatzprogramm –, statt sichtbar Politik zu machen«, sagte Kubicki dem Handelsblatt nach Angaben vom Donnerstag. Die FDP arbeitet derzeit an einem neuen Grundsatzprogramm. Kubicki hält das für überflüssig: »Jeder in der FDP weiß, warum er liberal ist. Solche Programme sind oft nur PR.« Wenn die FDP sechs Monate vom »Meinungsmarkt« verschwinde, sei sie »faktisch weg«. (AFP/jW)
