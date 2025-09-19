Bundeshaushalt für 2025 verabschiedet

Berlin. Knapp neun Monate nach Jahresbeginn hat der Bundestag den wegen der vorgezogenen Neuwahlen verzögerten Haushalt für 2025 verabschiedet. Die Abgeordneten billigten den ersten Etat der neuen Regierung am Donnerstag mit 324 gegen 269 Stimmen. Zuvor hatte der Bundestag das Gesetz zur Einrichtung des 500-Milliarden-Euro-»Sondervermögens« für Infrastruktur und Klimaschutz beschlossen. Der Haushalt sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro vor – rund 25 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Die offizielle Neuverschuldung liegt bei 81,8 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur. Damit steigt die Neuverschuldung im laufenden Jahr auf mehr als 140 Milliarden Euro. In der kommenden Woche befasst sich der Bundestag dann bereits mit dem Haushaltsentwurf für 2026. (AFP/jW)