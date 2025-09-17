Thyssen-Krupp: Angebot für Stahlsparte
Düsseldorf. Thyssen-Krupp hat vom indischen Konkurrenten Jindal Steel ein unverbindliches, indikatives Angebot für den Kauf der Stahltochter Thyssen-Krupp Steel Europe erhalten, berichtete Reuters am Dienstag. »Der Vorstand der Thyssen-Krupp AG wird dieses Angebot – insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahlstandorten – intensiv prüfen«, teilte das Unternehmen gleichentags mit. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
