Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 5 / Inland

Thyssen-Krupp: Angebot für Stahlsparte

Düsseldorf. Thyssen-Krupp hat vom indischen Konkurrenten Jindal Steel ein unverbindliches, indikatives Angebot für den Kauf der Stahltochter Thyssen-Krupp Steel Europe erhalten, berichtete Reuters am Dienstag. »Der Vorstand der Thyssen-Krupp AG wird dieses Angebot – insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahlstandorten – intensiv prüfen«, teilte das Unternehmen gleichentags mit. (Reuters/jW)

