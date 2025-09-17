Berlin: Gerichtsvollzieher mit Schutzwesten

Berlin. Rund 270 Berliner Gerichtsvollzieher erhalten stich- und schussichere Schutzwesten. Die Senatsverwaltung für Justiz hat einen entsprechenden Bericht des RBB vom Dienstag bestätigt. Dem Bericht zufolge reagiert Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) mit der Maßnahme auf die zunehmende Zahl körperlicher und verbaler Übergriffe auf die Beamten. Die Gerichtsvollzieher setzen im Auftrag der Justiz Geldforderungen bei Schuldnern durch und stellen gerichtliche Schriftstücke zu. Sie kommen zum Einsatz bei der Pfändung von Gegenständen oder der Räumung von Wohnungen. (dpa/jW)