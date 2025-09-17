Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 4 / Inland

Anklage wegen Hisbollah-Mitgliedschaft

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Anhänger der libanesischen Hisbollah erhoben. Dem Libanesen Fadel Z. wird »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland« vorgeworfen, wie der Generalbundesanwalt am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Zudem soll er in 47 Fällen gegen eine EU-Embargoverordnung verstoßen haben. Spätestens ab August 2022 soll er im Auftrag der Hisbollah Teile zum Bau militärischer Drohnen beschafft haben. Dabei habe er zunächst von Spanien aus agiert, seit Sommer 2023 dann von Deutschland aus. (AFP/jW)

