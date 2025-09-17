Angriff in Mannheim: Mordurteil gegen Täter

Stuttgart. Weil er mit einem Messer einen Polizisten in Mannheim getötet hatte, ist ein Afghane am Dienstag zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart stellte im Verfahren gegen den 26jährigen Sulaiman A. die besondere Schwere der Schuld fest. Er wurde auch wegen versuchten Mordes in vier Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Gericht verletzte A. bei dem Angriff auf dem Mannheimer Marktplatz am 31. Mai 2024 auch fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamfeindlichen Vereinigung »Pax Europa«. 2013 kam er nach Frankfurt, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Kurz nach der Tat kündigte die damalige Bundesregierung an, Abschiebungen nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. (dpa/jW)