Angriff in Mannheim: Mordurteil gegen Täter
Stuttgart. Weil er mit einem Messer einen Polizisten in Mannheim getötet hatte, ist ein Afghane am Dienstag zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart stellte im Verfahren gegen den 26jährigen Sulaiman A. die besondere Schwere der Schuld fest. Er wurde auch wegen versuchten Mordes in vier Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Gericht verletzte A. bei dem Angriff auf dem Mannheimer Marktplatz am 31. Mai 2024 auch fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamfeindlichen Vereinigung »Pax Europa«. 2013 kam er nach Frankfurt, sein Asylantrag wurde abgelehnt. Kurz nach der Tat kündigte die damalige Bundesregierung an, Abschiebungen nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Ford streicht weitere 1.000 Stellenvom 17.09.2025
-
»Der Rechtsruck hat etwas sehr Bedrohliches«vom 17.09.2025
-
Kontrolle vor Förderungvom 17.09.2025
-
Wie eine Militäroperationvom 17.09.2025
-
Mieterschutz in den Sternenvom 17.09.2025
-
Doc Morris liefert – Pillenladen schließtvom 17.09.2025
-
»Der erste Schritt für eine Verankerung ist gemacht«vom 17.09.2025