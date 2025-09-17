Flughafenblockade: Gericht verwarnt Klimaaktivisten

Düsseldorf. Mehr als zwei Jahre nach einer Blockade am Düsseldorfer Flughafen ist ein Klimaaktivist vor Gericht zunächst verwarnt worden. Zur Begründung verwies das Gericht auf das jugendliche Alter des heute 22jährigen, sein Geständnis und den zeitlichen Abstand zur Tat, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Er soll im Jahr 2023 mit anderen einen Zaun am Flughafen aufgeschnitten und überklettert haben. Anschließend hätten sie sich auf drei Rollfelder gesetzt und mit Sekundenkleber am Boden fixiert. Auf den Mann wartet noch ein Zivilverfahren. Der Flughafen und eine Fluggesellschaft fordern Schadenersatz in sechsstelliger Höhe, wie der WDR berichtete. (AFP/jW)