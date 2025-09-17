Gegründet 1947 Mittwoch, 17. September 2025, Nr. 216
Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 2 / Inland

Bosch-Konzern kündigt weiteres »Sparziel« an

Stuttgart. Der Bosch-Konzern hat ein weiteres Kürzungsprogramm mit möglicherweise weiteren Stellenstreichungen angekündigt. Gegenüber Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten hatten der Chef von Bosch-Mobility, Markus Heyn, und Arbeitsdirektor Stefan Grosch angekündigt, 2,5 Milliarden Euro »sparen« zu wollen. Demnach benötige der Konzern, um wettbewerbsfähig zu bleiben, eine dauerhafte Rendite von »mindestens sieben Prozent«. Bosch hatte zuletzt angekündigt, 9.000 Stellen kürzen zu wollen. Betriebsratschef Frank Sell kritisierte die Ankündigung der Manager als »Salamitaktik« und forderte konkrete Aussagen ein. (jW)

